В Омске стая бродячих собак едва не загрызла школьника

Ребенка спасли несколько слоев одежды и прохожая.

В Омске в среду, 25 февраля, в районе СНТ «Ромашка», рядом с микрорайоном Амур-2, стая собак едва не загрызла 10-летнего школьника.

По словам отца пострадавшего мальчика, ребенку помогло несколько слоев одежды. И случайная прохожая, которая отогнала стаю, когда собаки повалили ребенка на землю.

В мэрии отреагировали на инцидент и пояснили, что 17 и 21 февраля в этом районе уже отлавливали «бобиков». Но специалисты приедут повторно. Прокуратура уже начала проверку.

После окончания лечения ребенка надзорное ведомство собирается в судебном порядке взыскать с виновных лиц компенсацию морального вреда.