Омичу, убившему соседа и три дня жившему с трупом, вынесли приговор

Останки мужчины должны были запутать следствие.

omskinform.ru

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по делу о жестокой расправе в одном из городских общежитий. 60-летний местный житель признан виновным в убийстве своего соседа (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в прокуратуре Омской области. Напомним, что трагедия произошла вечером 30 июля 2025 года.

Следствие установило, что нетрезвого пенсионера возмутил внешний вид и «аморальное поведение» соседа по общежитию. Словесный конфликт быстро перерос в поножовщину: осужденный нанес оппоненту точный удар ножом в сердце. Пострадавший скончался на месте.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина хранил молчание три дня. Только когда по коридорам распространился трупный запах, он сам вызвал полицию, сделав вид, что просто обнаружил тело за стенкой.

В суде омич пытался смягчить приговор, утверждая, что не хотел убивать соседа, а хотел лишь побить его. Суд приговорил фигуранта к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить двоюродной сестре погибшего 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на похороны.