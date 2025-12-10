Омич убил соседа и три дня жил с его трупом

Останки мужчины должны были запутать следствие.

omskinform.ru

В Омске прокуратура направила в суд дело об убийстве мужчины из-за особенностей внешности и поведения. Предполагаемый убийца скрывал труп в соседней комнате.

По данным следствия, 60-летний омич в ночь на 30 июля этого года поругался с соседом. Пожилой мужчина, недовольный внешним видом и аморальным поведением соседа, ударил его ножом в грудь. От полученных ран омич скончался на месте.

Стремясь замаскировать свою причастность к убийству, через три дня после происшествия мужчина обратился в полицию. По словам подозреваемого, он почувствовал специфический запах из соседней комнаты и сразу же позвонил правоохранителям.

Мужчина свою вину не признает и настаивает, что хотел просто побить соседа.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) предусматривает до 15 лет лишения свободы.