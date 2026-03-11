В Омске зафиксирован очередной сход вагона с рельсов

Инцидент не повлиял на график движения поездов.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 11 марта, около четырех часов утра в Кировском округе произошло ЧП на железной дороге. Во время маневровых работ на путях необщего пользования, примыкающих к станции Карбышево-1, с рельсов сошел пустой вагон. Обошлось без серьезных последствий: вагон не перевернулся. Инцидент никак не повлиял на график движения пассажирских и грузовых поездов.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной аварии – техническая неисправность или человеческий фактор. Омская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты ведомства узнают, насколько требовательно соблюдались правила безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, что ранее, в конце февраля, с рельсов сошло несколько грузовых вагонов.