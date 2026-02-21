Омск-Информ
На окраине Омска снова сошли с рельсов грузовые вагоны

Прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности.

Сегодня, 21 февраля, Омская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию со сходом грузовых вагонов в Омской области.

Инцидент произошел вчера вечером, около 20:00, на путях необщего пользования, примыкающих к станции Карбышево-1 в Кировском административном округе Омска. Во время маневровых операций вагоны сошли с рельсов, однако опрокидывания не произошло. Пострадавших нет, движение поездов не нарушалось.

Прокуратура контролирует соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае выявления нарушений ведомством будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что на прошлой неделе в Омске произошел похожий инцидент. Четыре пустых вагона сошли с рельсов в Советском административном округе на путях, примыкающих к станции Комбинатская.

