На окраине Омска четыре вагона поезда сошли с рельсов

Транспортная прокуратура начала проверку.

Фото: t.me/zstproc

В Советском округе Омска произошел инцидент на железной дороге. Вечером 11 февраля, около 20:00, на путях необщего пользования в районе станции Комбинатская сошли с рельсов четыре порожних вагона.

По информации транспортной прокуратуры, инцидент случился во время выполнения маневровых работ. Вагоны не опрокинулись, пострадавших нет. ЧП не повлияло на график движения поездов по станции, однако на месте потребовалось проведение восстановительных работ.

Сейчас Омская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.