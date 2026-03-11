В Омске объединят участки одного из главных парков города

Территорию, ранее принадлежавшую коммерсантам, объединят с 12 другими участками.

Omskinform.ru

Мэрия Омска инициировала процесс корректировки правил землепользования и застройки, который должен навести порядок в земельных вопросах главного парка города. Власти планируют ликвидировать зону городской рекреации Р-1/389, расположенную у главного входа. Однако поводов для беспокойства нет: за этим техническим решением стоит не застройка, а долгожданное объединение территорий.

На данный момент парк юридически разбит на множество мелких участков под киосками, аттракционами и кафе. Участок у входа, где ранее удалось отстоять зеленую зону и не допустить строительства торгового центра, планируют слить воедино с еще 12 соседними территориями.

Напомним, что этот участок, ранее принадлежавший компании «Кедр» удалось вернуть в собственность муниципалитета только осенью прошлого года.

Ликвидация отдельной зоны Р-1/389 – необходимый шаг для создания единого земельного массива. В перспективе это позволит парку стать юридически целостным объектом, что упростит его содержание и защитит территорию от частичной застройки в будущем.