Мечтающий о плей-офф «Авангард» сыграет против «Торпедо»

Прошлую игру омичи позорно проиграли.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 11 марта, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против новгородского «Торпедо». Игра пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске.

Напомним, что в прошлый раз «Авангард» одержал уверенную победу над соперниками из Нижнего Новгорода. Под конец матча счет на табло составил 6:2.

Сумеют ли «ястребы» обыграть соперника еще раз, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30.

Отметим, что ранее легионер «ястребов» признался, что команда уже грезит о плей-офф, пока проигрывает клубам из нижних строчек рейтинга КХЛ.