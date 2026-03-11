Омск-Информ
·Общество

Опытной омской судье не дали покинуть пост

ККС уже несколько заседаний подряд пытается усмотреть в действиях судьи дисциплинарный проступок.

В Омской области Квалификационная коллегия судей на внеочередном заседании приняла решение по судьбе судьи Русско-Полянского районного суда Елены Никитиной. Несмотря на поданное ею заявление о добровольном сложении полномочий, коллегия не позволила служителю Фемиды покинуть пост.

– Квалификационной коллегией судей Омской области приостановлено рассмотрение заявления Никитиной Елены Витальевны о прекращении ее полномочий судьи Русско-Полянского районного суда Омской области 19 марта 2026 года», – говорится на сайте ККС.

Напомним, что Елена Никитина работает в Русско-Полянском районном суде Омской области уже более 10 лет, с мая 2014 года. Нынешнее решение фактически лишает ее возможности реализовать право на уход в отставку по собственному желанию.

Отметим, что коллегия уже несколько заседаний подряд пытается оценить действия судьи на предмет совершения дисциплинарного проступка.

