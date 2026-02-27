Омск-Информ
Общество

Омский судья попала под «дисциплинарку»

Какие именно действия Елены Никитиной попадают под эту категорию, не сообщается.

Сегодня, 27 февраля, Квалификационная коллегия судей рассмотрит заключение квалификационной специализированной комиссии о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Русско-Полянского районного суда Омской области Елены Никитиной.

Им предстоит дать оценку действиям служительницы Фемиды, сообщает «СуперОмск». Что именно стало предметом обсуждений, не уточняется.

Известно, что Елена Никитина успешно работает в Русско-Полянском районном суде Омской области уже более 10 лет, с мая 2014 года.

