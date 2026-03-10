Преподаватель омского вуза скончался после падения из окна

Доценту политехнического университета Андрею Секачеву было 34 года.

В минувшую пятницу, 6 марта, из окна многоэтажки на улице Пригородной в Советском округе Омска выпал 34-летний доцент политехнического университета Андрей Секачев. Мужчину успели довезти до больницы, но спасти его не удалось. Смерть преподавателя «Омск-информу» подтвердили в региональном минздраве.

Андрею Секачеву было 34 года. Он работал доцентом кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология» факультета транспорта, нефти и газа. У преподавателя было несколько научных публикаций, в 2023 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию. Всего он отдал преподаванию более 10 лет.

