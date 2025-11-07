В Омске скончался заслуженный профессор ОмГТУ

Ему было 87 лет.

Вчера, 6 ноября, ушел из жизни Юрий Бурьян, профессор, доктор технических наук и заслуженный работник высшей школы России. Ему было 87 лет.

Преподаватель прожил долгую и плодотворную жизнь, сыграв заметную роль в науке, образовании и развитии высшей школы, в частности в ОмГТУ. Его труд и научные достижения оказали значительное влияние на развитие университета и подготовку профессиональных кадров.

Юрий Бурьян родился 14 марта 1939 года в городе Рубежное Ворошиловградской области. В 1956 году он окончил среднюю школу в Перми с серебряной медалью и поступил в Пермский горный институт. Через три года продолжил обучение в Ленинградском институте точной механики и оптики, который окончил с отличием в 1962 году.

После окончания учебы он начал карьеру в Пермском политехническом институте, пройдя путь от ассистента кафедры до проректора по учебной работе. В 1968 году он защитил кандидатскую диссертацию, заложив основу для дальнейшей научной и педагогической деятельности.

Более сорока лет Юрий посвятил Омскому государственному техническому университету, занимая должности от доцента и профессора до проректора по научной работе и заведующего кафедрой «Основы теории механики и автоматического управления». В 1989 году он защитил докторскую диссертацию, укрепив свой вклад в науку.

До последних дней он оставался энергичным, любознательным и дружелюбным, с живым чувством юмора. В памяти коллег, студентов и друзей он навсегда останется примером мудрости, чуткости и многогранного таланта.

Прощание и похороны преподавателя пройдут в его родном городе – Перми.