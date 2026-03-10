Фадина вспомнила о первой встрече со Шрейдером

Экс-мэр Омска, ныне депутат Госдумы Оксана Фадина выразила сожаление об утрате своего «коллеги», тоже бывшего главы города и парламентария нижней палаты российского парламента Виктора Шрейдера. Об утрате сообщил нынешний градоначальник Сергей Шелест.
Она назвала политика ярким и харáктерным, целеустремленным и профессиональным. Фадина рассказала, как пришла советоваться со Шрейдером, возглавив город.
– Эта встреча была важна для меня как разговор с человеком-наставником и управленцем с системным видением городского хозяйства. Виктор Филиппович очень обстоятельно делился своим взглядом и давал советы в определенных направлениях, конструктивно обосновывал, затрагивал больные точки хозяйствования, – заявила Фадина.
По ее словам, с виду строгий управленец раскрывался добродушным и отзывчивым человеком, готовым помогать своими знаниями и опытом. Экс-мэр выразила соболезнования семье и близким бывшего депутата Госдумы.
Время и место прощания с Виктором Шрейдером пока не уточняются.