Общество

Омские коммунальщики экстренно готовятся к снегу и метели

Коммунальные службы региона перешли на усиленный режим работы.

Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил о переводе на усиленный режим работы всех коммунальных служб и служб экстренного реагирования. Мера вызвана идущим на регион циклоном, который принесет с собой мощный снегопад и метель. Осадки ожидаются 11 и 12 марта.

– Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов, – написал Шнипко в своем телеграм-канале.

Он также напомнил омичам номера аварийно-диспетчерских служб города:

1. АО «Омскэлектро» – т. 53-60-60, Советский округ – т. 65-33-19, Кировский – т. 55-05-57, Ленинский, Центральный и Октябрьский – т. 32-22-15.

2. АО «Омскэнерго» – т.: 355-452, 355-252.

3. ЕДДС города Омска – т. 78-78-78.

4. Диспетчерская служба минэнерго – т. 357-806.

