Весна далеко: на Омск и область надвигается сильнейшая мартовская метель

Природное явление накроет регион в течение двух дней.

Omskinform.ru

В Омской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 26 м/с. По данным Обь-Иртышского УГМС, опасное природное явление ожидается 11 и 12 марта.

Как уточняют синоптики, в эти дни в области предполагаются снег, метель с ухудшением видимости.

Ранее анонсировалось резкое похолодание до –30 градусов в ночные часы на 9 и 10 марта с ухудшением погодных условий. После 12 марта в регионе начнется потепление.