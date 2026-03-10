Исторический особняк в центре Омска «потеснится» ради 30-этажного бизнес-центра

Строительство высотки не может выйти из стадии котлована уже больше 20 лет, однако появились шансы на достройку.

Министерство культуры Омской области определило зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения – «Дома М. А. Лейбовича, 1900-е гг.», расположенного по адресу: улица Лермонтова, 39. Соответствующий приказ устанавливает границы и требования к любому строительству вблизи исторического здания.

Согласно документу, вокруг памятника выделены две зоны регулирования застройки. В первой зоне (ЗРЗ-1) высота новых зданий ограничена 20 метрами до конька крыши, при этом допускаются архитектурные акценты вроде шпилей или башен до 23 метров. Во второй зоне (ЗРЗ-2) высота построек не должна превышать 5 метров, а плотность застройки ограничена 80 % участка.

Новый регламент накладывает полный запрет на размещение вблизи особняка базовых станций сотовой связи, рекламных конструкций и установку киосков, которые не соответствуют историческому облику района. Кроме того, под запретом оказалось любое строительство, которое может негативно повлиять на сохранность фундамента и визуальное восприятие памятника архитектуры.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Отметим, что установленные защитные границы предусмотрительно «обошли» соседний участок площадью 0,7 гектара, где уже два десятилетия находится заброшенная стройплощадка огромного бизнес-центра. Эта территория перестала быть муниципальной еще в 2008 году, и последние 20 лет на месте амбициозной стройки можно увидеть лишь заросший и заболоченный котлован.

Напомним, что в 2011 году проектировщики из Казахстана предложили возвести здесь 30-этажный деловой центр в форме гигантского золотого треугольника высотой 125 метров. Инвестором выступала компания «Уиндер Интернешнл Корп.», планировавшая завершить работы к 2016 году.

Фото: yandex.ru/maps / создано при помощи ИИ

Тогда градсовет раскритиковал футуристичную идею, а само строительство высотки требовало переноса действующего аэропорта. В итоге проект отложили, и сейчас, по данным Росреестра, ценная земля в центре города принадлежит частному лицу (информация о владельцах земельных участков скрыта с 2023 года). Примечательно, что свидетельство о регистрации он получил сравнительно недавно – ровно год назад.

Вид разрешенного использования участка сейчас – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». То есть 30-этажный бизнес-центр здесь уже вряд ли построят, хотя работы по вынесению аэропорта за город уже идут – строительство Омск-Федоровки в разгаре. Вместо бизнес-центра, согласно виду использования, на месте огороженного котлована может появиться несколько жилых многоэтажек, ведь зона охраны ОКН «Дома М. А. Лейбовича» за дорогой уже не действует.