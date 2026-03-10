Исторический особняк в центре Омска «потеснится» ради 30-этажного бизнес-центра

Министерство культуры Омской области определило зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения – «Дома М. А. Лейбовича, 1900-е гг.», расположенного по адресу: улица Лермонтова, 39. Соответствующий приказ устанавливает границы и требования к любому строительству вблизи исторического здания.
Согласно документу, вокруг памятника выделены две зоны регулирования застройки. В первой зоне (ЗРЗ-1) высота новых зданий ограничена 20 метрами до конька крыши, при этом допускаются архитектурные акценты вроде шпилей или башен до 23 метров. Во второй зоне (ЗРЗ-2) высота построек не должна превышать 5 метров, а плотность застройки ограничена 80 % участка.
Новый регламент накладывает полный запрет на размещение вблизи особняка базовых станций сотовой связи, рекламных конструкций и установку киосков, которые не соответствуют историческому облику района. Кроме того, под запретом оказалось любое строительство, которое может негативно повлиять на сохранность фундамента и визуальное восприятие памятника архитектуры.
Отметим, что установленные защитные границы предусмотрительно «обошли» соседний участок площадью 0,7 гектара, где уже два десятилетия находится заброшенная стройплощадка огромного бизнес-центра. Эта территория перестала быть муниципальной еще в 2008 году, и последние 20 лет на месте амбициозной стройки можно увидеть лишь заросший и заболоченный котлован.
Напомним, что в 2011 году проектировщики из Казахстана предложили возвести здесь 30-этажный деловой центр в форме гигантского золотого треугольника высотой 125 метров. Инвестором выступала компания «Уиндер Интернешнл Корп.», планировавшая завершить работы к 2016 году.
Тогда градсовет раскритиковал футуристичную идею, а само строительство высотки требовало переноса действующего аэропорта. В итоге проект отложили, и сейчас, по данным Росреестра, ценная земля в центре города принадлежит частному лицу (информация о владельцах земельных участков скрыта с 2023 года). Примечательно, что свидетельство о регистрации он получил сравнительно недавно – ровно год назад.
Вид разрешенного использования участка сейчас – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». То есть 30-этажный бизнес-центр здесь уже вряд ли построят, хотя работы по вынесению аэропорта за город уже идут – строительство Омск-Федоровки в разгаре. Вместо бизнес-центра, согласно виду использования, на месте огороженного котлована может появиться несколько жилых многоэтажек, ведь зона охраны ОКН «Дома М. А. Лейбовича» за дорогой уже не действует.