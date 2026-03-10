Бывшего мэра Омска Виктора Шрейдера могут похоронить в Москве

Родственники политика пока не сообщали детали похорон.

Фото: t.me/shelest_sn

Место и время прощания с бывшим мэром Омска и экс-депутатом Госдумы Виктором Шрейдером еще официально не определены. Как сообщили «Омск-информу» в городской администрации, на данный момент точных данных от близких политика не поступало.

В связи с тем что Виктор Филиппович последние десять лет своей политической карьеры (с 2011 по 2021 год) жил и работал в столице в качестве депутата Государственной думы VI и VII созывов, остается открытым вопрос о месте его захоронения.

Не исключено, что церемония прощания может пройти в Москве, а не в Омске.

– О месте и времени будет сообщено дополнительно, после того как информация поступит от близких. Таких подробностей на данную минуту нет, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэра Омска.

Напомним, Виктор Шрейдер скончался на 75-м году жизни. Соболезнования его родным выразил действующий глава города Сергей Шелест. Причина смерти политика не уточняется.