В полиции раскрыли подробности «праздничной» поножовщины у караоке-бара

Неизвестный мужчина подшофе напал на курьера.

Фото: t.me/ghest_omska

Стали известны подробности нападения на курьера, которое произошло в центре Омска в праздничный вечер 8 марта. В полиции прокомментировали инцидент на остановке «Ул. Декабристов», видео которого ранее разлетелось по социальным сетям.

Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе УМВД, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 20:39. Конфликт развернулся возле караоке-бара «Токио». По данным правоохранителей, нападавший был пьян.

– Между неизвестным мужчиной в состоянии опьянения и курьером произошел конфликт. В результате мужчина повредил ножом электровелосипед курьера, после чего скрылся. Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции, – рассказали в полиции.

Напомним, по словам очевидцев, между мужчинами сначала завязалась драка. Когда курьер попытался убежать, агрессор переключил внимание на его транспортное средство. На кадрах с места событий видно, как мужчина протыкает ножом колеса.

Свидетели происшествия не решились вмешаться в потасовку с вооруженным омичом и сообщили о инциденте в поддержку службы доставки, когда тот ушел.