«Шайба просто не залетает»: Буше высказался о проблемах «Авангарда» в большинстве

Главный тренер «ястребов» встал на защиту своих лидеров.

hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал падение результативности команды в большинстве. После последних игр «ястребы» потеряли лидерство в лиге по этому показателю, реализовав лишь 3 попытки из 27.

По мнению наставника, проблема кроется не в тактике, а в реализации конкретных моментов. Буше подчеркнул, что рисунок игры в неравенстве остается прежним, однако шайба просто перестала попадать в ворота.

– Ситуация в большинстве сейчас такая же, как и при игре «пять на пять». Мы то не попадаем по воротам, то наши броски блокируют. Шансов-то у нас огромное количество. Мы создаем убойные моменты, но шайба никак не залетает, – отметил тренер на послематчевой пресс-конференции.

В качестве примера Буше привел действия лидеров команды – Константина Окулова, Эндрю Потуральски и Дамира Шарипзянова. По словам тренера, в овертайме сегодняшнего матча с «Сибирью» у Окулова была идеальная позиция для броска в касание, с которой он раньше постоянно забивал, однако в этот раз соперникам удалось заблокировать шайбу.

– То есть ребята не делают ничего другого. Просто раньше наши броски поражали ворота противника, сейчас – не можем забить, – заключил тренер.

Напомним, что сегодняшний матч «Авангард» проиграл «Сибири» по буллитам со счетом 1:2.