Недотянули: «Авангард» по буллитам проиграл «Сибири»

Фото: hawk.ru

В Омске завершился матч «Авангарда» и «Сибири». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Сибири».

Первый период «забрали» гости. Соперник забросил шайбу на 5-й минуте матча. «Ястребы» всеми силами пытались сравнять счет и превзошли «снеговиков» по броскам в два раза, но ничего не вышло.

Во втором периоде смог отличиться Вячеслав Войнов. Защитник забил гол за секунды до сирены.

Под конец матча было видно, что игроки обеих команд «выдохлись». Третий период завершился без заброшенных шайб. Такая же ситуация произошла и в овертайме. После серии буллитов матч завершился в пользу «Сибири».

В следующий раз «Авангард» сыграет против нижегородского «Торпедо».