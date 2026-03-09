В Омске будут судить иностранцев, обокравших пенсионерку ради похода в сауну

Мужчинам грозит 6 лет тюрьмы.

Фото: vk.com/55mvd

Прокуратура Кировского округа утвердила обвинительное заключение в отношении двух граждан Республики Казахстан. Иностранцев обвиняют по п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Мужчины прибыли в Омск из Казахстана в декабре прошлого года, чтобы «посмотреть город». Когда закончились деньги, иностранцы решили «обчистить» чужой дом, который подыскали на автомобиле знакомого. Жертвой преступления стала 60-летняя местная жительница.

Ночью фигуранты отжали оконную раму, проникли внутрь и похитили золотые изделия и иностранную валюту на общую сумму около 500 тыс. рублей. Как ранее рассказал один из задержанных, украденные деньги они с сообщником потратили на походы в ночные клубы и сауны.

Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом.