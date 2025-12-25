В Омске мигранты обокрали пенсионерку и пошли кутить в сауну

Полиция задержала их на съемной квартире.

Фото: vk.com/55mvd

В Кировском округе Омска полицейские раскрыли крупную кражу из частного дома на улице Урядова. Жертвой преступления стала 60-летняя местная жительница. Вернувшись вечером с работы, женщина обнаружила в доме беспорядок и пропажу ювелирных изделий, юбилейных монет, валюты и пневматического пистолета. Общий ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали двух фигурантов, 32 и 35 лет, на съемной квартире на улице 2-й Трамвайной. Как выяснилось, мужчины прибыли в Омск из Казахстана, чтобы «посмотреть город». Раньше они уже имели проблемы с законом за аналогичные преступления.

На допросе фигуранты признались, что проникли в случайный дом спонтанно, отжав пластиковую раму окна. Как рассказал один из задержанных, украденные деньги они с сообщником потратили на походы в ночные клубы и сауны. Часть украденных вещей полицейские изъяли и уже вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы, на время следствия их заключили под стражу.