В Омском аэропорту на сутки задержали самолет во Вьетнам

Вылет борта снова отложили.

omskinform.ru

Транспортные прокуроры инициировали надзорные мероприятия из-за задержки вылета самолета из Омска в Камрань. Напомним, что борт должен был отправиться в путь сегодня в 9 утра.

– В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева по причине позднего прибытия воздушного судна объявлены длительные задержки рейсов авиакомпании «АЗУР эйр» в город Камрань (Вьетнам) и в обратном направлении, – отметили в ведомстве.

Отметим, что изначально рейс перенесли на 10:50. Согласно свежим данным онлайн-табло, вылет состоится только завтра, 10 марта, в 15:00.

В связи со случившимся прокуроры проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

Также ведомство контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропортах Красноярска и Новосибирска, а также инцидент с незапланированной посадкой самолета, следовавшего из Тюмени во Вьетнам, в аэропорту Мьянмы.