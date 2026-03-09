В Омском аэропорту задержали почти все утренние рейсы

Вовремя смогли вылететь только 2 из 9 самолетов.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 9 марта, омские авиарейсы снова столкнулись с массовыми задержками. По информации онлайн-табло местного аэропорта, только 2 из 9 утренних самолетов смогли подняться в воздух вовремя.

Так, самые ранние вылеты в Санкт-Петербург и Москву состоялись в 5:59 и 6:46 соответственно вместо запланированных 5:10 и 5:50.

Пассажиры, ожидавшие отправлений в Москву в 6:25, 7:05 и 8:05, тоже столкнулись с задержками. Их вылеты состоялись в 7:05, 7:50 и 8:25. Кроме того, примерно на полчаса опоздал рейс в Казань.

Больше всего времени в аэропорту проведут омичи, ожидающие вылета в Камрань (Вьетнам). Их самолет сможет взлететь в 10:50, вместо первоначальных 9:00. Согласно онлайн-табло, он до сих пор не вылетел.