·Общество

Омск захватывает московская сеть кофеен

В центре города скоро откроется новая точка сети.

В Омске откроется новая точка московской сети кофеен Surf Coffee. Заведение появится на улице Лермонтова, 12, напротив Музыкального театра. Об этом сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска».

На здании уже установили фирменную вывеску кофейни. Точная дата открытия пока официально не объявлена.

Отметим, что это будет уже второй филиал сети в городе. Первая кофейня заработала в Омске в прошлом году на Красном Пути. Тогда на ее открытии омичи устроили настоящий ажиотаж.

Представители кофейни ранее сообщали, что в Омске планируется открыть до десяти филиалов. Заведения сети работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Новосибирске, Челябинске и ряде других городов.

