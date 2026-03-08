В Омской области похоронят героя специальной военной операции

В Муромцевском районе состоится прощание с Эдуардом Шайбелем.

фото: https://vk.com/mur_vo

В Муромцевском районе Омской области 9 марта в 12:00 состоится прощание с Эдуардом Шайбелем, он погиб 9 октября 2025 года в ходе специальной военной операции.

В Муромцево семья Эдуарда знакома почти всем, его отец долгое время трудился врачом в Центральной районной больнице, мать работала медицинским работником в самой большой школе района.

