·Общество

Погиб на СВО: в Омской области простятся со слесарем-стрелком

Ему было 33 года.

Сегодня в селе Усть-Ишим Омской области состоится прощание с погибшим на СВО бойцом. В последний путь проводят Андрея Пономарева.

Как сообщает районная администрация, Андрей Пономарев родился в селе Усть-Ишим 2 июня 1992 года, но жил в городе Ноябрьске. Получил профессию слесаря по обслуживанию буровых, технолога по бурению нефтяных и газовых скважин.

В мае 2024 году мужчина подписал контракт с Минобороны. Имел звание рядового. Служил в качестве стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб 23 июля 2025 года

У военнослужащего остались жена и дочь.

