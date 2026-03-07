В омском МЧС произошла громкая кадровая перестановка

Руководство сменилось в испытательной пожарной лаборатории.

Omskinform.ru

В минувший четверг, 5 марта, в Омской области сменилось руководство испытательной пожарной лаборатории федеральной противопожарной службы. Информация об этом размещена на портале «Руспрофиль».

Лабораторию в статусе временно исполняющей обязанности возглавила Надежда Кравченко, ранее занимавшая пост заместителя начальника учреждения. До этого с февраля 2007 года руководителем лаборатории был Дмитрий Серов.

Отметим, что основные функции учреждения включают проведение экспертиз по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности, аттестацию сотрудников СЭУ ФПС ИПЛ Сибирского регионального центра по гражданской обороне, а также научные исследования в области пожарной безопасности.

Напомним, что в структуре МЧС уже происходили резонансные кадровые перестановки.

Так, 6 февраля внезапно сменился начальник Главного управления МЧС России по Омской области – его обязанности временно исполняет первый заместитель Александр Рекин. До этого региональным управлением руководил генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский.