В Омской области неожиданно сменился начальник МЧС

С 2018 года ведомством руководил генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский.

Фото: Omskinform.ru

Начальник Главного управления МЧС России по Омской области генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский, по всей видимости, уходит в отставку. С 26 февраля ведомством в качестве исполняющего обязанности начальника руководит его первый заместитель Александр Рекин.

Колодинский возглавлял омских спасателей с 2018 года. На протяжении последних семи лет Рекин был его первым замом и руководил управлением надзорной деятельности и профилактической работы. В структуре областного ГУ МЧС он трудится с 2002 года.

Станет ли Александр Рекин новым руководителем службы, покажет время. По сложившейся практике, первые заместители не всегда становятся преемниками.