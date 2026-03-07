В Омске откроют площадку мечты для детей за 3 миллиона рублей

Администрация Центрального округа ищет поставщика оборудования.

В центре Омска планируют обустроить новую детскую площадку. На ее оснащение из городского бюджета выделено 3 млн рублей, а администрация Центрального округа уже ищет поставщика оборудования.

В рамках обустройства новой площадки планируется разместить качалку на пружине «Гоночная машина», несколько игровых и спортивных комплексов и качели «Гнездо». Планируется также установка информационного стенда и других элементов для игры детей.

Место для новой игровой зоны выбрано на пересечении улиц Декабристов и Степной, между домами 137, 137а, 139 и 139а.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 16 марта, а итоги подведут 18 марта.

