В Омске за 8 млн разберут руины обрушившегося дома

Власти ищут подрядчика, который за месяц уберет фундамент и мусор.

Omskinform.ru

На сайте госзакупок объявили аукцион на разбор фундамента и вывоз строительного мусора после обрушения дома № 85 на улице 50 лет Профсоюзов. Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Заявки на участие в аукционе принимают с 5 марта, победителя определят 17 марта. После заключения контракта подрядчик должен будет завершить работы за 30 рабочих дней. Начальная цена составляет 8 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году в доме обрушилась стена. В мэрии тогда связывали это с нелегальной душевой кабиной. В 2023 году прокуратура проверила дома и обнаружила, что конструкции находятся в опасном состоянии, а жильцам угрожает реальная опасность. Позже жители через суд потребовали расселения, а летом прошлого года начался снос здания.

В конце февраля омичи жаловались, что мусор от снесенного дома все еще лежит на месте. В мэрии пообещали провести торги и найти подрядчика, который уберет завалы.