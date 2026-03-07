Омск-Информ
В Омске раньше срока восстановили движение у Фрунзенского моста

Проезд по улице Госпитальной вновь открыт.

В Омске возобновили движение транспорта в районе Фрунзенского моста. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Движение для автомобилей по улице Госпитальной восстановлено раньше срока, что позволит водителям сократить время в пути и избежать объездов. В ведомстве также уточнили, что следующий этап ремонтных работ с ограничением движения для транспорта запланирован на 21:00 пятницы, 13 марта. 

В этот период автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

Напомним, что ранее в Омске неожиданно поменяли схему движения на одном из оживленных перекрестков.

