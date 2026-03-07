Омск-Информ
В Омске неожиданно поменяли схему движения на одном из оживленных перекрестков

Водителей просят быть внимательнее.

Сегодня, 7 марта, на улице Перелета в районе пересечения с проспектом Комарова была изменена схема движения автомобилей. Об этом сообщили в омском дептрансе.

– На улице Перелета в районе пересечения с проспектом Комарова при движении от Степанца заменена символика на дорожных знаках 5.15.1 «Направления движения по полосам»: правая полоса предусматривает движение транспорта прямо и направо, левая – только налево, – заявили в ведомстве.

Автомобилистов также попросили быть особенно внимательными при движении через этот перекресток.

