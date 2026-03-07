Омск-Информ
·Культура/Афиша

Партер пустует: омичи не спешат на концерт Дениса Майданова

До выступления в филармонии осталось меньше месяца.

Омичи пока не спешат покупать билеты на концерт Дениса Майданова (6+). Выступление пройдет в Омской филармонии 30 марта. 

В праздничной программе концерта прозвучат известные песни артиста, включая «Вечная любовь», «Пролетая над нами» и «Ничего не жаль». 

Менее чем за месяц до концерта в филармонии в продаже все еще остается 401 билет. Стоимость билетов – от 2500 до 8000 рублей. Наибольшее количество свободных мест – 316 – в партере, где билеты самые дорогие. На балконах доступно 85 мест по цене от 2500 до 3800 рублей. 

Напомним, ранее сообщалось, что концерт Стаса Михайлова в Омске также не вызвал большого ажиотажа среди зрителей.

