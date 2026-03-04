Омск-Информ
·Культура/Афиша

Концерт Стаса Михайлова не вызвал ажиотажа в Омске

За 10 дней до события остается еще треть билетов.

Омичи не спешат раскупать билеты на концерт Стаса Михайлова «Все для тебя» (16+). Свободными остаются еще около трети мест.

Напомним, концерт Михайлова планируется в Омске 15 марта. Он состоится на «G-Drive арене». Стоимость билетов варьируется от 3 до 15 тысяч рублей. Меньше всего продано как раз самых дорогих билетов в партер.

Отметим, что 31 мая на арене в Омске также выступит Филипп Киркоров. Билеты на его концерт стоят до 19 тысяч рублей. Их омичи также не спешат раскупать.

