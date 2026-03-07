В Омской области нашли незаконную рекламу «списания долгов»

В объявлениях в Исилькульском районе не указали ключевые условия и риски процедуры.

omskinform.ru

Нарушения законодательства о рекламе выявили специалисты омского управления ФАС при проверке объявлений об услугах по списанию долгов в Исилькульском районе. Основанием для проверки стало обращение местной администрации.

Объявление предлагало «законное списание долгов» по кредитам, ЖКХ, налогам и займам, ссылаясь на компанию «Бизнес‑юрист» и телефон ООО «Банкротство физических лиц». УФАС установило, что реклама не содержала информации о том, как проводится процедура, какие риски несет клиент и какие требования предъявляются для получения услуги.

Согласно законодательству, отсутствие важной информации в рекламе может вводить людей в заблуждение и квалифицируется как нарушение. Часть 7 статьи 5 закона «О рекламе» требует раскрывать в рекламных материалах все существенные условия услуги.

Антимонопольная служба признала рекламу ООО «Банкротство физических лиц» ненадлежащей. Однако к моменту окончания проверки рекламный носитель уже был снят, поэтому предписание об устранении нарушений не потребовалось.

