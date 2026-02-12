Омск-Информ
·Общество

Омское УФАС во второй раз оштрафовало крупный федеральный банк

Мужчина не давал согласие на получение рекламы.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области вынесло жесткое решение в отношении финансовой организации, которая засыпала омича нежелательными СМС. За нарушение закона о рекламе «Совкомбанку» назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

Поводом для разбирательства стала жалоба омича, на телефон которого регулярно приходили предложения оформить кредит. Мужчина настаивал: согласия на получение рассылок он не давал. Ключевым доказательством в деле стали записи телефонных разговоров с сотрудниками банка, которые заявитель предусмотрительно сохранил и передал в ведомство.

В антимонопольной службе подчеркнули, что распространение рекламы через СМС или звонки без предварительного и явного согласия абонента категорически запрещено.

Напомним, что 5 февраля УФАС уже штрафовало «Совкомбанк». Тогда штраф составил 500 тыс. рублей.

