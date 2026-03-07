Омск-Информ
·Происшествия

Выпустил кур на мороз – получил удар палкой: странная ссора омичей дошла до суда

Конфликт между мужчинами закончился тяжелым избиением.

В следственном комитете заявили о завершении расследования по делу местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как полагает следствие, причиной конфликта между мужчинами, жившими под одной крышей и ведущими общее хозяйство, стали куры. Один из них выпустил птицу на улицу в морозную погоду, что вызвало недовольство соседа. Во время спора обвиняемый вооружился палкой и ударил ею оппонента.

Фигурант дела был задержан после произошедшего. Собранные материалы направлены на дальнейшее рассмотрение.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин взял под контроль дело об избиении омичей полицейскими.

