Бастрыкин взял под контроль дело об избиении омичей полицейскими

Следствие ведется по статье о тяжком вреде здоровью.

Фото: vk.com/suskomsk

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением жителей Омской области.

Поводом для проверки стала информация федерального канала о том, что двое полицейских избили мужчину и его супругу во время конфликта из‑за жилья.

Следственные органы СКР по Омской области проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Председатель поручил руководителю Омского следственного управления Виталию Батищеву подготовить детальный доклад о ходе расследования и обо всех установленных обстоятельствах дела.

Напомним, что ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу омской сироты, у которой нет жилья.