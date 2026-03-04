Омск-Информ
·Общество

Бастрыкин потребовал доклад по делу омской сироты без жилья

Девушке не дают квартиру, которая полагается ей по закону.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав омской сироты. С 2011 года девушка стоит в очереди на жилье, но квартиру ей так и не дали.

Выдать омичке квартиру чиновников уже обязывал суд. Однако ни это, ни жалобы в другие органы результатов пока не принесли. Тогда следственный комитет и возбудил уголовное дело.

Докладывать о деле Бастрыкину будет и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Михаил Зайцев. Исполнение этого поручения взялся контролировать центральный аппарат ведомства.

Ранее также сообщалось о другой омской сироте, которая лишилась своего жилья.

