Бастрыкин потребовал доклад по делу омской сироты без жилья

Девушке не дают квартиру, которая полагается ей по закону.

Фото: vk.com/suskomsk

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав омской сироты. С 2011 года девушка стоит в очереди на жилье, но квартиру ей так и не дали.

Выдать омичке квартиру чиновников уже обязывал суд. Однако ни это, ни жалобы в другие органы результатов пока не принесли. Тогда следственный комитет и возбудил уголовное дело.

Докладывать о деле Бастрыкину будет и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Михаил Зайцев. Исполнение этого поручения взялся контролировать центральный аппарат ведомства.

