В омских школах вместо звонков зазвучит классика

В марте российские школы, в том числе омские, присоединятся к проекту «Мелодии вместо звонков»: привычный школьный звонок заменят музыкальные композиции к юбилею Большого театра и Международному женскому дню.
– Ребята вспомнят или впервые услышат: увертюру из оперы «Руслан и Людмила»; произведение «Уж как по мосту‑мосточку» из оперы «Евгений Онегин» (в исполнении оркестра Большого театра); «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» (в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР); композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь», – сообщили в Министерстве просвещения России.
Помимо классических произведений, в школах прозвучат композиции победителей всероссийского конкурса «Мелодии вместо звонков» 2025 года.
Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, а оператором выступает Центр всестороннего развития детей «Прогресс».
Напомним, что ранее в рамках той же акции в омских школах звучали патриотические песни.