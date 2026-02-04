Омск-Информ
·Образование

Звонки в омских школах заменят на патриотические песни

Нововведение будет временным.

Омская область примет участие во Всероссийском проекте «Мелодии вместо звонков». Уже в феврале традиционные звонки на перемены в омских школах заменят на патриотические песни.

Как сообщили в министерстве образования, песни посвятят Дню защитника Отечества. Среди них будут как советские, так и современные композиции.

На переменах прозвучат:

  1. «Защитники России» (слова и музыка Елены Обуховой, исполнитель – Ольга Быкова);
  2. «На побывку едет молодой моряк» (слова Виктора Бокова, музыка Александра Аверкина, исполнитель – Людмила Зыкина);
  3. «Экипаж – одна семья» (слова Юрия Погорельского, музыка Виктора Плешака, исполнитель – ВИА «Самоцветы»);
  4. «Я голосую за жизнь» (слова и музыка Дениса Майданова, исполнители – Денис Майданов, Хор Первых, детский музыкальный театр «Домисолька»).
