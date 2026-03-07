В Омске перенесли концерт известного «пацанского» рэпера

Исполнитель является резидентом лейбла Gazgolder.

Фото: vk.com/realicegergert

Сегодня, 7 марта, стало известно, что в Омске перенесли концерт известного молодежного рэпера ICEGERGERT (16+). Об этом сообщили в официальной группе артиста.

Выступление должно было пройти 25 марта в клубе «Ангар», однако состоится оно 6 сентября. Как сообщили организаторы, решение было принято из-за изменения логистики тура. Все билеты на новую дату действительны.

Отметим, что рэп-исполнитель – резидент лейбла Gazgolder. Он известен провокационными треками в жанре трэп и криминал-рэп, которые объединяют пацанскую тематику с электронной эстетикой и акцентом на спортивный образ жизни. Среди его известных композиций – «Банк» и «Наследство».