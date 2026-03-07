В Омске изменится расписание электричек на праздники в честь 8 Марта

Изменения коснутся маршрутов Омск – Калачинская и Москаленки – Омск.

omskinform.ru

В Омске на праздники в честь 8 Марта изменится расписание электричек. Об этом вчера сообщили в пресс-службе АО «Омск-пригород».

– 9 марта 2026 года не будут курсировать электропоезда «рабочего дня» № 6672 Омск – Калачинская (отправление со станции Калачинская в 17:20) и № 6661 Калачинская – Омск (отправление со станции Калачинская в 5:48), 8 марта № 6486 Москаленки – Омск, – сообщили в пресс-службе организации.

Вместе с тем с 9 марта на линии Омск – Калачинская пассажирам будут доступны по три пары дополнительных электропоездов ежедневно, а 8 марта на маршруте Москаленки – Омск – четыре пары в день. С 10 марта движение пригородных поездов вернется к обычному расписанию.

Напомним, что ранее в новогодние праздники также меняли расписание пригородных поездов.