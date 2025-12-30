На праздники в Омской области изменится расписание электричек

К стандартному графику движения электрички вернутся 12 января.

omskinform.ru

В праздничные дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Омской области изменится расписание пригородных электричек. Об изменениях рассказали в АО «Омск-пригород».

Сообщается, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года отменяются некоторые пригородные электрички. Так, перестанут ходить поезда «рабочего дня» № 6672 Омск – Калачинская (отправление из Калачинской в 17:20) и № 6661 Калачинская – Омск (отправление из Калачинской в 5:48), а также поезд № 6486 Москаленки – Омск 4 января.

Вместо них на маршруте Омск – Калачинская ежедневно будут курсировать три пары других электричек, а на маршруте Москаленки – Омск – три пары ежедневно, кроме 31 декабря, 3, 4, 7, 10 и 11 января, когда число пар увеличится до четырех.

С 12 января 2026 года пригородные электрички вернутся к стандартному графику движения.