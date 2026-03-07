Омск-Информ
·Общество

В Омской области официально заработал новый остановочный пункт для поездов

Станция расположена в Омском районе.

Вчера, 6 марта, в Омской области официально открыли новый остановочный пункт «Троицкое» для пригородных поездов. Об этом сообщил глава Омского района  Геннадий Долматов.

– Ввод в эксплуатацию объекта открывает новый этап в развитии транспортной инфраструктуры Омского района, повышая доступность и комфорт пассажирских перевозок как для жителей, так и для сотрудников местных предприятий, – подчеркнул глава района.

Кроме того, глава Омского района Геннадий Долматов уточнил, что остановочный пункт находится в селе Троицком – на повороте с Русско-Полянского тракта на улицу 2-я Омская.

Напомним, что проект реализован в рамках сотрудничества между ОАО «РЖД» и правительством региона. Новый остановочный пункт входит в программу развития мультимодальных перевозок, объединяющую движение электропоездов и автобусов.

