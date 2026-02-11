Омск-Информ
·Общество

Под Омском откроют новую железнодорожную станцию

Там будут останавливаться электрички Омск – Иртышское и Иртышское – Омск.

С 18 февраля в Омской области появится новая остановка для электричек. Одна будет называться «Троицкое» и располагается в Троицком сельском поселении.

– Пункт оборудован навесом от осадков, скамейками, навигацией, освещением. Для прохода через пути уложен настил. Ежедневно здесь будут останавливаться две пары электропоездов, следующих по маршрутам Омск – Иртышское, Иртышское – Омск, – сообщили в РДЖ.

Станция стала частью плана по развитию мультимодальных перевозок «электропоезд + автобус».

