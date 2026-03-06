Омских детей стало тяжелее вывозить за границу

Родителям и опекунам советуют учитывать новые правила.

В Омской области с 20 января 2026 года изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. Родителям и опекунам напоминают учитывать новые требования закона № 257-ФЗ при планировании поездок.

Для поездок в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию детям до 14 лет теперь необходим заграничный паспорт. Ранее достаточно было свидетельства о рождении.

С момента вступления в силу новых правил более 30 детей в Омской области не смогли пересечь границу из-за отсутствия загранпаспорта. Родителям советуют заранее оформить паспорт, чтобы спокойно пройти пограничный контроль.

Если ребенок выехал за границу до 20 января по свидетельству о рождении, для возвращения в Россию этот документ остается действительным.

