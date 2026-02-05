Омичи массово рванули отдыхать за границу и по России

Из Омска стали в 5,5 раз чаще покупать путешествия за рубеж.

Фото создано при помощи ИИ

Омичи стали чаше других сибиряков брать туры по России. И резко увеличили число путешествий за рубеж. Такие данные привел Новосибирскстат, опираясь на фактуру за три года.

По данным статистиков, в 2024 году турфирмы отправили в путешествия по стране 127 тысяч жителей Омской области. Это намного больше, чем в других сибирских регионах. Так, в Иркутской области туры приобрели 93,3 тысяч человек, в Алтайском крае — 62,3 тысяч, в Кемеровской и Новосибирской областях — по 48 тысяч, в Красноярском крае — 38 тысяч человек. Остальные регионы демонстрируют еще меньший спрос.

Но при этом омичи стали реже покупать туры по России. Для сравнения в 2023 году эта цифра была 140 тысяч человек, а в 2022-м - 166 тысяч.

А вот число зарубежных вояжей из Омской области увеличилось в 5,5 раза. В 2020 году за рубежом побывали 9,2 тысяч омских туристов, в 2021 - 22,8 тысяч, в 2022 - 29,7 тысяч, в 2023 - 41,3 тысяч, в 2024 - 51,3 тысяч. Однако регион не оказался в лидерах. Чаще всего в Сибири катаются за границу жители Новосибирска, Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей.