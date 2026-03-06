Российские заводы увеличили выпуск водки на фоне резкого падения производства вина

Производство игристых вин, коньяка и слабоалкогольных напитков за первые два месяца года сократилось двузначными темпами.

Фото: Freepik.com

За первые два месяца этого года на алкогольном рынке России изменились показатели производства. Выпуск водки вырос, хотя в прошлом году он снижался. В то же время производство вина, которое ранее росло, сейчас показало двузначное падение. Также резко сократился выпуск коньяка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроле.

Согласно данным, за январь – февраль в России произведено 7,7 млн декалитров водки – на 1,5 % больше, чем год назад. Выпуск ликеро-водочных изделий также вырос – на 4,2 %, до 2,2 млн декалитров.

В то же время производство коньяка сократилось на 20,5 %, составив 751,2 тыс. декалитров. В целом выпуск крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 9 градусов достиг 11,7 млн декалитров, что на 0,5 % меньше, чем в прошлом году.

В винном сегменте зафиксировано снижение производства. Выпуск виноградных вин уменьшился на 14,2 % и составил 4,4 млн декалитров, а производство игристых вин упало еще сильнее – на 21,6 %, до 1,9 млн декалитров.

Производство безалкогольных виноградосодержащих напитков сократилось с 18,1 тыс. до 4,3 тыс. декалитров, тогда как аналогичные напитки с содержанием спирта увеличили выпуск с 1,3 тыс. до 2,2 тыс. декалитров. Плодовой алкогольной продукции за два месяца произведено 96,8 тыс. декалитров против 241,2 тыс. год назад, а выпуск ликерных вин снизился на 39,6 %, до 123,9 тыс. декалитров.

Производство слабоалкогольных напитков также упало на 38 % – до 131 тыс. декалитров. В целом за два месяца в России было произведено 18,4 млн декалитров алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,2 % меньше, чем в прошлом году.

